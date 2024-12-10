Посол ЄС у Грузії на тлі протестів зустрівся з очільницею МЗС країни

У понеділок посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський ходив на зустріч до МЗС країни, що пройшла на тлі триваючих протестів за європейський курс Грузії і дедалі жорсткішої критики на адресу грузинської влади за їхнє придушення.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в МЗС Грузії.

Посол Герчинський, як зазначають, висловив стурбованість поточними подіями у Грузії.

Зі свого боку міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі говорила про нібито важливість подальшої євроінтеграції країни для грузинської влади та "важливість відносин на основі взаємоповаги", а також нарікала на "політичні спекуляції" стосовно виборів у Грузії і резолюцію Європарламенту, яка "сприяє штучній кризі в країні".

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Зустріч посла ЄС із Бочорішвілі одразу викликала критику деяких європейських політиків з аргументами, що це виглядає як слабкість Євросоюзу і легітимізація результатів виборів, пише Formula News.

Так, очільник комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон назвав зустріч "ганьбою" і закликав ЄС "прокидатися".

Віцеспікер Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс також відреагував коментарем про "ганьбу".

Перед тим у понеділок посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.

Як відомо, у Грузії вже більше тижня тривають акції протесту після рішення грузинської влади відкласти питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до кінця 2028 року.

Вихідними на традиційному місці протестів почали встановлювати новорічну ялинку, що одразу викликало у багатьох асоціації з "йолкою" на Майдані під час Революції гідності. Протестувальники прикрасили ялинку прапорами ЄС та України і портретами людей, які постраждали під час розгону протестів. Вночі комунальники зняли ці фото.