Посол ЕС: Подготовительная работа по санкциям против Грузии уже ведется

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Брюсселе уже ведется подготовительная работа по санкциям против грузинских властей.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Герчинского приводит Sova.

По его словам, то, что происходит в стране последние 12 дней, "абсолютно несовместимо с отношениями, которые были у Евросоюза с Грузией".

Посол подчеркнул, что в Брюсселе обсуждают "все меры" в отношении властей Грузии.

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"Мне известно, что продолжается работа по подготовке санкций. Достижение единодушия зависит от всех 27 столиц. Я думаю, надеюсь, что любой столице ЕС будет трудно игнорировать уровень насилия, уровень жестокости", – заявил Герчинский.

Ранее Великобритания объявила о сокращении взаимодействия с грузинским правительством и ограничении программ сотрудничества из-за насилия в отношении участников проевропейских демонстраций.

В Грузии почти две недели продолжаются акции протеста после решения грузинских властей поставить на паузу переговоры о движении в Европейский Союз до конца 2028 года.

Акция протеста в Тбилиси вечером 8 декабря закончилась без разгона. После того, когда митингующие разошлись, коммунальщики сняли с "елки" фото грузинских медийщиков, пострадавших во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки", после чего продолжили монтаж елки.

Новогоднюю елку на проспекте Руставели представители компании "ТбилСервис групп" начали устанавливать в ночь на воскресенье, когда возле парламента не стояли участники акции протеста. У многих это вызвало ассоциации с событиями Революции достоинства и "елкой" на Майдане в Киеве.