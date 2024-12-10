Президент Грузии о заявлении спецслужб: Психологический террор

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "психологическим террором" заявление Службы государственной безопасности, в котором неназванные "деструктивные силы" обвиняются в намерениях обострить ситуацию на антиправительственных акциях протеста 14 декабря.

Заявление грузинского президента приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Зурабишвили, это заявление грузинской спецслужбы следует расценивать как нарушение прав человека.

"Это прокрутка каких-то сценариев, в которые входят "трупы". Это – психологический террор граждан", – подчеркнула она.

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Зурабишвили добавила, что обычно акции протеста проходят мирно, "когда нет "титушек" и других лиц, которые провоцируют насилие.

Напомним, Служба госбезопасности Грузии заявила, что организаторы "деструктивных и преступных действий" планируют сорвать выборы президента, которые должны пройти 14 декабря.

В Грузии почти две недели продолжаются акции протеста после решения грузинских властей поставить на паузу переговоры о движении в Европейский Союз до конца 2028 года.

Протесты сопровождаются жесткими действиями силовиков, что уже вызвало острую реакцию Запада.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".