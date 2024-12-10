Президентка Грузії про заяву спецслужб: Психологічний терор

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала "психологічним терором" заяву Служби державної безпеки, в якій неназвані "деструктивні сили" звинувачуються у намірах загострити ситуацію на антиурядових акціях протесту 14 грудня.

Заяву грузинської президентки наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Зурабішвілі, цю заяву грузинської спецслужби слід розцінювати як порушення прав людини.

"Це прокрутка якихось сценаріїв, у які входять "трупи". Це – психологічний терор громадян", – підкреслила вона.

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Зурабішвілі додала, що зазвичай акції протесту проходять мирно, "коли немає "тітушок" та інших осіб, які провокують насильство.

Нагадаємо, Служба держбезпеки Грузії заявила, що організатори "деструктивних і злочинних дій" планують зірвати вибори президента, які мають пройти 14 грудня.

У Грузії майже два тижні тривають акції протесту після рішення грузинської влади поставити на паузу переговори про рух до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

Протести супроводжуються жорсткими діями силовиків, що вже викликало гостру реакцію Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".