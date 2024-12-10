Польша показала лозунг своего председательства в ЕС на смену HUEU

Министр Польши по делам Европейского Союза Адам Шлапка на пресс-конференции во вторник, 10 декабря, представил логотип и лозунг польского председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает РАР.

Логотип польского председательства в Совете ЕС – это буквы EU, нарисованные синим и темно-красным цветами, вместе с надписью Poland25.eu – официальным сайтом председательства.

Фото: РАР

Лозунгом польского председательства в Совете ЕС будет "Безопасность, Европа", объявил Шлапка.

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"Мы хотим, чтобы этот лозунг, взятие на себя ответственности за нашу общую безопасность, было тем, о чем Европа будет говорить и на чем будет сосредотачиваться", – добавил он.

Польский министр отметил, что председательство Польши в Совете ЕС сосредоточится на семи измерениях безопасности: внешняя безопасность, внутренняя безопасность, безопасность в информационном, экономическом, энергетическом, продовольственном и медицинском измерениях.

Также, по словам Шлапки, приоритеты польского председательства будут развиваться в рамках 10 отраслевых советов Совета ЕС во главе с профильными польскими министрами – они в ближайшее время представят свои приоритеты.

"Мы сосредотачиваемся на том, чтобы заставить Европу говорить о том, что является самым важным – о безопасности Европы", – подытожил министр.

Во втором полугодии 2024 года в Совете Европейского Союза председательствует Венгрия, которая выбрала своим лозунгом фразу "Вернем Европе величие" (Make Europe Great Again, MEGA), а логотип интегрировал флаги ЕС и Венгрии и кубик Рубика, известное венгерское изобретение.

Слоган венгерского председательства напоминает предвыборный лозунг Дональда Трампа, когда он впервые баллотировался на пост президента США в 2016 году (Make America Great Again, MAGA).

Ранее приоритетами своего председательства Варшава определила безопасность, энергетику и конкурентоспособность.