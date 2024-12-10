Польща показала гасло свого головування в ЄС на зміну HUEU

Міністр Польщі у справах Європейського Союзу Адам Шлапка на пресконференції у вівторок, 10 грудня, презентував логотип і гасло польського головування в Раді ЄС у першому півріччі 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє РАР.

Логотип польського головування в Раді ЄС – це літери EU, намальовані синім і темно-червоним кольорами, разом із написом Poland25.eu – офіційним сайтом головування.

Фото: РАР

Гаслом польського головування в Раді ЄС буде "Безпека, Європо", оголосив Шлапка.

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"Ми хочемо, щоб це гасло, взяття на себе відповідальності за нашу спільну безпеку, було тим, про що Європа буде говорити і на чому буде зосереджуватися", – додав він.

Польський міністр зазначив, що головування Польщі в Раді ЄС зосередиться на семи вимірах безпеки: зовнішня безпека, внутрішня безпека, безпека в інформаційному, економічному, енергетичному, продовольчому та медичному вимірах.

Також, за словами Шлапки, пріоритети польського головування будуть розвиватися в межах 10 галузевих рад Ради ЄС на чолі з профільними польськими міністрами – вони найближчим часом представлять свої пріоритети.

"Ми зосереджуємося на тому, щоб змусити Європу говорити про те, що є найважливішим – про безпеку Європи", – підсумував міністр.

У другому півріччі 2024 року в Раді Європейського Союзу головує Угорщина, яка обрала своїм гаслом фразу "Повернімо Європі велич" (Make Europe Great Again, MEGA), а логотип інтегрував прапори ЄС і Угорщини та кубик Рубика, відомий угорський винахід.

Слоган угорського головування нагадує передвиборче гасло Дональда Трампа, коли він вперше балотувався на посаду президента США в 2016 році (Make America Great Again, MAGA).

Раніше пріоритетами свого головування Варшава визначила безпеку, енергетику та конкурентоспроможність.