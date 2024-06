Венгрия выбрала лозунг для председательства в ЕС: "Вернем Европе величие"

Своим лозунгом во время председательства в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2024 года Венгрия выбрала фразу "Вернем Европе величие" (Make Europe Great Again) по аналогии с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Об этом на брифинге 18 июня объявил министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Бока рассказал, что Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС "как честный брокер" и рассматривает эту роль как возможность инициировать дебаты и задать направление в вопросах, которые считаются важными.

Отдельно он отметил, что Будапешт стремится к "объективному и надежному" расширению, в котором хочет достичь прогресса со всеми балканскими кандидатами, а также видит "энтузиазм по расширению" в "Восточном трио" Украины, Молдовы и Грузии.

Бренд венгерского председательства, представленный на брифинге, интегрирует флаги ЕС и Венгрии и кубик Рубика, известное венгерское изобретение.

The Hungarian Presidency of the Council of the European Union introduces its offical logo. 🇭🇺🇪🇺 #HU24EU pic.twitter.com/nT0gbS9fv4

Лозунг "Вернем Европе величие", как пояснил европейский министр, демонстрирует идею, что ЕС может действовать самостоятельно. На вопрос о сходстве с лозунгом Трампа он ответил, что речь идет о продолжении лозунга предыдущего венгерского президентства о "сильной Европе" в 2011 году.

Introducing the official logo and motto of the Hungarian Presidency #HU24EU of the Council of the European Union. 🇭🇺🇪🇺 Make Europe Great Again 🇪🇺 pic.twitter.com/1Hl9SpJFkE