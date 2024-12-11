Шольц в среду инициирует голосование за доверие правительству, что запустит досрочные выборы

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду планирует предложить парламенту голосование за доверие правительству, проведение которого запустит досрочные выборы.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

11 декабря Шольц планирует подать в Бундестаг запрос о голосовании за доверие правительству, что является необходимым шагом для объявления досрочных выборов.

Пресс-секретарь правительства сообщил агентству, что Шольц письменно подаст такой документ. Голосование планируют на 16 декабря.

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Бундестаг ожидаемо объявит правительству недоверие, после чего канцлер обратится к президенту с просьбой о роспуске парламента и это запустит процедуру досрочных выборов, которые планируют на 23 февраля.

Соцопросы прогнозируют лучший результат на выборах Христианско-демократическому союзу во главе с Фридрихом Мерцом, ХДС может получить более 30%. На втором месте по симпатиям избирателей – ультраправая "Альтернатива для Германии" с 18%. СДПГ Шольца готовы поддержать 17%, "Зеленых" – 13%.

"Свободные демократы", ссора с которыми стала главной причиной распада коалиции, рискуют не преодолеть 5% барьер. Также предварительно не проходит в парламент ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт.

Напомним, 9 декабря Мерц, который имеет шансы стать следующим канцлером, приезжал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским, а президент намекнул ему, что надеется на решение по дальнобойным ракетам Taurus, относительно которых Шольца так и не удалось убедить.