Зеленский намекнул кандидату в канцлеры Германии на Taurus

Украина ожидает от Германии усиления украинской дальнобойности, заявил президент Украины Владимир Зеленский кандидату в канцлеры Германии Фридриху Мерцу в Киеве в понедельник.

Зеленского цитирует агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Глава государства поблагодарил Германию за "помощь, которую оказывают в целом и правительство, и парламентарии Германии, люди, которые принимали украинцев с самого начала войны".

При этом президент отметил: "Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины".

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В пресс-службе ОПУ отметили, что и Зеленский, и Мерц согласились, что "Украину могут укрепить дальнобойные способности и приглашение в НАТО". В сообщении прямо не указано о ракетах Taurus, однако, как известно, Украина уже давно просит Германию предоставить это дальнобойное оружие, однако канцлер Олаф Шольц выступает против.

Зато Фридрих Мерц, который имеет крайне высокие шансы стать следующим канцлером Германии после выборов в феврале, поддерживает передачу этих крылатых ракет Украине.

Недавно Шольц обвинил Мерца в слишком рискованной политике по поддержке Украины, в частности относительно возможных поставок Taurus.

Мерц, в частности, предлагал Шольцу вместе с Британией и Францией выдвинуть Путину ультиматум, невыполнение которого предусматривало бы возможность предоставления Украине Taurus.