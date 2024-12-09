Кандидат в канцлеры Германии встретился с Зеленским и заверил в поддержке

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером немецкой оппозиции, кандидатом в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, который заверил в том, что Германия сделает все, чтобы поддержать Украину.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Мерц в понедельник, 9 декабря, находится с визитом в Киеве, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Он акцентировал, что Германия сделает все, чтобы поддержать Украину тем, что ей нужно для самозащиты.

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"Ради свободы. Ради мира. Ради народа Украины", – подчеркнул Мерц.

Фото: Х

Лидер оппозиции Германии уже посещал Украину в мае 2022 года – вскоре после начала большой войны – и встречался с Зеленским.

Отметим, что Мерц вскоре может стать новым канцлером Германии после того, как в ноябре в Германии развалилась "светофорная коалиция" из социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии.

Досрочные выборы в парламент Германии должны состояться 23 февраля 2025 года.

Соцопросы прогнозируют партии Мерца ХДС самый высокий результат на выборах. Также рейтинги давно свидетельствуют, что уровень доверия к Мерцу выше, чем к действующему канцлеру Олафу Шольцу.