Шольц у середу ініціює голосування за довіру уряду, що запустить дострокові вибори

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу планує запропонувати парламенту голосування за довіру уряду, проведення якого запустить дострокові вибори.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

11 грудня Шольц планує подати до Бундестагу запит щодо голосування за довіру уряду, що є необхідним кроком для оголошення дострокових виборів.

Речник уряду повідомив агентству, що Шольц письмово подасть такий документ. Голосування планують на 16 грудня.

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Бундестаг очікувано оголосить уряду недовіру, після чого канцлер звернеться до президента з проханням про розпуск парламенту і це запустить процедуру дострокових виборів, які планують на 23 лютого.

Соцопитування прогнозують найкращий результат на виборах Християнсько-демократичному союзу на чолі з Фрідріхом Мерцом, ХДС може отримати понад 30%. На другому місці за симпатіями виборців – ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 18%. СДПН Шольца готові підтримати 17%, "Зелених" – 13%.

"Вільні демократи", сварка з якими стала головною причиною розпаду коаліції, ризикують не подолати 5% бар’єр. Також попередньо не проходить у парламент ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт.

Нагадаємо, 9 грудня Мерц, який має шанси стати наступним канцлером, приїздив до Києва та зустрівся з Володимиром Зеленським, а президент натякнув йому, що сподівається на рішення щодо далекобійних ракет Taurus, щодо яких Шольца так і не вдалося переконати.