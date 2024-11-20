Трамп определил кандидата в послы США при НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп определил своего близкого союзника, республиканского юриста Мэтью Уитакера кандидатом в послы США при НАТО.

Об этом говорится в заявлении Трампа, обнародованном его переходной командной, пишет "Европейская правда".

Уитакер исполнял обязанности генерального прокурора США с ноября 2018 года по февраль 2019 года после того, как Трамп уволил своего первого генерального прокурора Джеффа Сешнса.

СМИ США отмечают, что внешнеполитические взгляды Уитакера почти неизвестны. Он никогда не участвовал в сфере внешней политики или национальной безопасности.

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Мэтью Уитакер фото: politico

Уитакер обвинял специального советника Джека Смита в использовании "новых юридических теорий" для обвинения Трампа в преступлениях с целью вмешательства в выборы 2024 года.

Как исполняющий обязанности генерального прокурора, Уитакер осуществлял надзор за расследованием специального советника Роберта Мюллера по сговору Трампа с Россией с целью вмешательства в выборы 2016 года.

В то время критики опасались, что Уитакер вмешается в расследование Мюллера или прекратит его. Однако он позволил Мюллеру беспрепятственно продолжать работу.

"Я полностью уверен в способности Мэтта представлять Соединенные Штаты с силой, честностью и непоколебимой преданностью", – сказал Трамп в своем заявлении в среду.

"Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, поскольку мы продолжаем продвигать МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ, свободу и процветание во всем мире", – добавил он.

Трамп атаковал союзников по НАТО из-за их расходов на оборону. Во время предвыборной кампании он угрожал, что США не придут на помощь союзникам, которые не тратят достаточно средств на вооруженные силы.

Должность представителя в НАТО требует утверждения в Сенате.

СМИ ранее сообщили о беспокойстве в США из-за кандидатов Трампа на должность главы Пентагона Пита Гегсета, а также генерального прокурора Мэтта Гейца.

Больше о последних кадровых номинациях Дональда Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".