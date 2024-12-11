Чехия продолжит защиту воздушного пространства Словакии в 2025 году

Министры обороны Чехии и Словакии Яна Чернохова и Роберт Калиняк договорились, что чешская сторона продолжит защиту словацкого воздушного пространства и в 2025 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Минобороны Чехии по итогам встречи в среду, 11 декабря.

В пресс-релизе указано, что Чернохова и Калиняк отметили "нынешнюю неблагоприятную ситуацию в сфере безопасности, союзническую солидарность и добрососедские отношения".

"Министры обороны согласились, что ВВС чешской армии продолжат свою нынешнюю миссию по охране воздушного пространства Словакии до 2025 года, пока Словакия не будет способна обеспечить эту задачу собственными силами", – добавили в чешском Минобороны.

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В совместном заявлении Праги и Братиславы по этому случаю добавили положение, что последняя в свою очередь поможет защитить чешское воздушное пространство, если это потребуется в будущем.

Союзники Словакии по НАТО – Польша, Чехия и Венгрия – защищают словацкое небо с 2022 года, когда Братислава вывела из состава своих ВВС истребители МиГ-29, которые позже передала Киеву.

В июле 2024 года Словакия получила первые два из 14 истребителей F-16, которые заказала в 2018 году. Остальные F-16 прибудут в Словакию в 2025-2026 годах.