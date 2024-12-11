Чехія продовжить захист повітряного простору Словаччини у 2025 році

Міністри оборони Чехії та Словаччини Яна Чернохова та Роберт Каліняк домовились, що чеська сторона продовжить захист словацького повітряного простору і у 2025 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Міноборони Чехії за підсумками зустрічі в середу, 11 грудня.

У пресрелізі зазначено, що Чернохова та Каліняк відзначили "нинішню несприятливу ситуацію у сфері безпеки, союзницьку солідарність та добросусідські відносини".

"Міністри оборони погодилися, що ВПС чеської армії продовжать свою нинішню місію з охорони повітряного простору Словаччини до 2025 року, поки Словаччина не буде здатна забезпечити це завдання власними силами", – додали в чеському Міноборони.

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У спільній заяві Праги та Братислави з цієї нагоди додали положення, що остання своєю чергою допоможе захистити чеський повітряний простір, якщо це буде потрібно в майбутньому.

Союзники Словаччини по НАТО – Польща, Чехія та Угорщина – захищають словацьке небо з 2022 року, коли Братислава вивела зі складу своїх ВПС винищувачі МіГ-29, які пізніше передала Києву.

У липні 2024 року Словаччина отримала перші два з 14 винищувачів F-16, які замовила у 2018 році. Решта F-16 прибудуть до Словаччини в 2025-2026 роках.