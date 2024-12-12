Большинство поляков негативно оценивают первый год работы правительства Туска

В Польше преобладает негативная оценка первого года работы правительства Дональда Туска, полномочия которого начались в декабре 2023 года.

Как сообщает RMF24, об этом свидетельствуют результаты опроса от United Surveys по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Только 5,7% оценили работу правительства "однозначно положительно", "скорее положительно" – 33,9%.

В то же время 30% респондентов заявили о "скорее негативной" оценке и 21,4% – "однозначно негативной". Таким образом совокупная негативная оценка составляет более 51%, тогда как совокупная положительная – чуть менее 40%.

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Еще почти 9% респондентов сказали, что не имеют четкого мнения по этому поводу.

Положительное восприятие правительства преобладает среди людей, которые на последних выборах голосовали за "Гражданскую платформу" и другие коалиционные партии – в этой группе положительная оценка превышает 80%.

В то же время среди тех, кто голосовал за нынешнюю оппозицию, положительная оценка правительства составляет лишь 3,1%.

Относительно конкретных чиновников, самый высокий "рейтинг разочарования" оказался у Туска (30,5%), о разочаровании министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем заявили 21,5%, спикером Сейма Шимоном Головней – 21,3%.

Только 33% респондентов положительно или скорее положительно воспринимают усилия нынешней власти для привлечения к ответственности предшественников за различные скандалы. 54,4% относятся к этому негативно, впрочем, опрос не позволяет составить мнение, или они недовольны темпами этой работы, или тем, что на это тратят усилия вместо других проблем.

Напомним, в 2025 году Польшу ждут президентские выборы, в которых действующий президент Анджей Дуда не будет участвовать, поскольку занимал должность уже две каденции подряд.

О том, кто будет бороться за пост президента Польши, читайте в статье Четверо на место Анджея Дуды