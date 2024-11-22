Генпрокурор Польши попросил разрешения задержать бывшего генпрокурора и министра юстиции

Генпрокурор Польши Адам Боднар направил в Сейм запрос о разрешении на задержание и принудительный привод бывшего главы Минюста и генпрокурора, депутата партии "Право и справедливость" Збигнева Зёбро в следственную комиссию Сейма по делу об использовании шпионского программного обеспечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Анна Адамяк, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Збигнева Зёбро, которого несколько раз вызывали в качестве свидетеля на заседание парламентской следственной комиссии по делу Pegasus, так и не явился на заседание.

Председатель следственной комиссии Сейма по делу Pegasus Магдалена Срока объявила две недели назад, что комиссия подает запрос к генеральному прокурору, чтобы Сейм дал согласие на задержание бывшего министра юстиции и доставку его на допрос в комиссию.

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Ранее комитет в четвертый раз пытался вызвать Зёбро в качестве свидетеля. Политик не явился и не оправдал свое отсутствие, несмотря на то, что комитет получил заключение эксперта, который оценил, что состояние Зёбро позволяет ему давать показания.

Бывший министр юстиции борется с онкологическим заболеванием.

Збигнев Зёбро – среди чиновников из предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы по ряду событий того периода.

Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса (подробнее об этом – в статье Охота на Качиньского).