Більшість поляків негативно оцінюють перший рік роботи уряду Туска

У Польщі переважає негативна оцінка першого року роботи уряду Дональда Туска, повноваження якого почалися у грудні 2023 року.

Як повідомляє RMF24, про це свідчать результати опитування від United Surveys на замовлення RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.

Лише 5,7% оцінили роботу уряду "однозначно позитивно", "радше позитивно" – 33,9%.

Водночас 30% респондентів заявили про "радше негативну" оцінку і 21,4% – "однозначно негативну". Таким чином сукупна негативна оцінка складає понад 51%, тоді як сукупна позитивна – трохи менше 40%.

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Ще майже 9% респондентів сказали, що не мають чіткої думки з цього приводу.

Позитивне сприйняття уряду переважає серед людей, які на останніх виборах голосували за "Громадянську платформу" та інші коаліційні партії – у цій групі позитивна оцінка перевищує 80%.

Водночас серед тих, хто голосував за теперішню опозицію, позитивна оцінка уряду складає лише 3,1%.

Щодо конкретних урядовців, найвищий "рейтинг розчарування" виявився у Туска (30,5%), про розчарування міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем заявили 21,5%, спікером Сейму Шимоном Головнею – 21,3%.

Лише 33% респондентів позитивно чи радше позитивно сприймають зусилля теперішньої влади для притягнення до відповідальності попередників за різні скандали. 54,4% ставляться до цього негативно, втім, опитування не дозволяє скласти думки, чи вони невдоволені темпами цієї роботи, чи тим, що на це витрачають зусилля замість інших проблем.

Нагадаємо, у 2025 році Польщу чекають президентські вибори, у яких чинний президент Анджей Дуда не братиме участі, оскільки обіймав посаду вже дві каденції поспіль.

Про те, хто боротиметься за посаду президента Польщі, читайте у статті Четверо на місце Анджея Дуди