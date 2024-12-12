Финляндия блокирует новые приобретения недвижимости россиянами

Министерство обороны Финляндии заблокировало семь сделок с недвижимостью с участием двух российских покупателей на том основании, что разрешение на приобретение может угрожать национальной безопасности.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства, передает "Европейская правда".

Как отмечается, оборонное ведомство Финляндии заблокировало семь сделок с недвижимостью с участием двух российских покупателей на том основании, что разрешение на приобретение может угрожать национальной безопасности.

Агентство отметило, что Хельсинки уже некоторое время пытается ограничить покупку российскими гражданами недвижимости вблизи стратегических объектов на основе существующих норм, заблокировав три сделки в октябре 2023 года и еще три – в январе этого года.

Реклама:

"Министерство обороны тщательно изучает историю каждого покупателя недвижимости, который происходит из-за пределов ЕС и ЕЭЗ", – заявил министр обороны Антти Хакканен.

Он акцентировал, что для страны защита национальной безопасности является особенно важным в нынешней ситуации безопасности.

В министерстве отметили, что эти решения касаются одного объекта недвижимости в Паргасе на побережье южной Финляндии и пяти объектов недвижимости в Кокемаки в юго-западной части страны.

Оба лица, заключившие сделки, были частными лицами с российским гражданством.

Ранее суд в Финляндии дал согласие на арест ряда российских активов в стране по иску украинской компании "Нафтогаз". Этот шаг направлен на воплощение решения Международного арбитражного суда в Гааге в апреле 2023 года.

А в конце октября страна наложила арест на участок пляжа, принадлежащий России, который использовался для отдыха дипломатов.