В Германии хотят общего европейского подхода к сирийским беженцам

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что страны ЕС должны выработать общий подход к потенциальному возвращению сирийских беженцев на родину после свержения там режима Башара Асада.

Заявление Фезер приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

По словам немецкого министра, идея совместного европейского подхода "была бы очень целесообразной".

"Нам также нужна одинаковая база данных о том, как развивается страна", – отметила она.

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Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер также высказался в пользу единого подхода в ЕС в отношении сирийских беженцев.

В понедельник власти Австрии распорядились приостановить рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища после падения режима Башара Асада в Сирии.

Также о приостановлении рассмотрения заявлений сирийских беженцев объявили Германия и еще ряд стран.

Кроме того, в немецком оппозиционном блоке ХДС/ХСС предложили поощрять сирийских беженцев, проживающих в Германии, возвращаться на родину.