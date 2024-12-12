У Німеччині хочуть загального європейського підходу до сирійських біженців

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що країни ЄС мають виробити спільний підхід щодо потенційного повернення сирійських біженців на батьківщину після повалення там режиму Башара Асада.

Заяву Фезер наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

За словами німецької міністерки, ідея спільного європейського підходу "була б дуже доцільною".

"Нам також потрібна однакова база даних про те, як розвивається країна", – зазначила вона.

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Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер також висловився на користь єдиного підходу в ЄС щодо сирійських біженців.

У понеділок влада Австрії розпорядилася призупинити розгляд заяв сирійців про надання притулку після падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Також про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили Німеччина і ще низка країн.

Крім того, у німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.