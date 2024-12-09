Австрія зупинила розгляд заявок на притулок від сирійців після падіння режиму Асада
Влада Австрії розпорядилася призупинити розгляд заяв сирійців про надання притулку після падіння режиму Башара Асада в Сирії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на австрійське МВС, інформує "Європейська правда".
Як зазначили у відомстві, відповідне доручення главі МВС Герхарду Карнеру дав канцлер Карл Негаммер.
"Канцлер Карл Негаммер сьогодні доручив міністру внутрішніх справ Герхарду Карнеру призупинити розгляд всіх поточних заяв про надання притулку сирійцям і переглянути всі справи, в яких притулок був наданий", – йдеться в заяві МВС.
Своєю чергою Карнер зазначив, що доручив МВС "підготувати програму впорядкованої репатріації і депортації до Сирії", не уточнивши, як цього можна досягти.
Міністерство також заявило, що призупиняє програму возз'єднання сімей, за якою сім'ї біженців можуть приєднатися до них.
Напередодні Негаммер заявив, що ситуація з безпекою в Сирії повинна бути переоцінена, щоб відновити депортацію.
Сирійці є найбільшою групою заявників на отримання притулку в Австрії: станом на листопад цього року вони подали 12 871 заяву.
Раніше стало відомо, що Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини заморозило прийом заяв від сирійців про надання притулку.
Крім того, у німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС після падіння режиму Башара Асада в Сирії запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.
Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.