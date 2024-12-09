Австрія зупинила розгляд заявок на притулок від сирійців після падіння режиму Асада

Влада Австрії розпорядилася призупинити розгляд заяв сирійців про надання притулку після падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на австрійське МВС, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, відповідне доручення главі МВС Герхарду Карнеру дав канцлер Карл Негаммер.

"Канцлер Карл Негаммер сьогодні доручив міністру внутрішніх справ Герхарду Карнеру призупинити розгляд всіх поточних заяв про надання притулку сирійцям і переглянути всі справи, в яких притулок був наданий", – йдеться в заяві МВС.

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Своєю чергою Карнер зазначив, що доручив МВС "підготувати програму впорядкованої репатріації і депортації до Сирії", не уточнивши, як цього можна досягти.

Міністерство також заявило, що призупиняє програму возз'єднання сімей, за якою сім'ї біженців можуть приєднатися до них.

Напередодні Негаммер заявив, що ситуація з безпекою в Сирії повинна бути переоцінена, щоб відновити депортацію.

Сирійці є найбільшою групою заявників на отримання притулку в Австрії: станом на листопад цього року вони подали 12 871 заяву.

Раніше стало відомо, що Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини заморозило прийом заяв від сирійців про надання притулку.

Крім того, у німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС після падіння режиму Башара Асада в Сирії запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.