У Німеччині порушили питання повернення сирійських біженців після падіння режиму Асада
У німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС після падіння режиму Башара Асада в Сирії запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник лідера ХДС/ХСС Єнс Шпан, якого цитує dpa.
За його словами, Німеччина має організувати рейси, щоб відправити сирійців, які втекли від режиму Башара Асада, назад до Сирії, а також запропонувати грошові стимули, щоб заохотити їх до повернення.
"Як перший крок, я б сказав, що ми робимо пропозицію. Як щодо того, щоб німецький уряд сказав: усім, хто хоче повернутися до Сирії, ми зафрахтуємо літаки і дамо їм стартовий внесок у розмірі 1000 євро", – сказав Шпан.
Він також вважає, що Німеччина разом із Туреччиною, Австрією та Йорданією має домагатися проведення міжнародної конференції з відновлення Сирії.
"Якщо в рідній країні все нормалізується і стабілізується, якщо там є перспективи, то можна розраховувати на повернення. Але ми, звичайно, зможемо судити про це тільки за кілька днів і тижнів", – додав політик.
Водночас заяви Шпана викликали критику з боку німецьких "Зелених".
"Через півтора дня я вважаю це недоречною внутрішньополітичною дискусією", – сказала представниця політсили, віцепрезидентка парламенту Катрін Герінг-Екардт в інтерв'ю берлінському радіо rbb.
За її словами, якщо Сирія стане безпечною країною, люди повинні повернутися, але дискусії щодо цього мають зачекати до закінчення періоду великої нестабільності.
Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.
Низка європейських лідерів відреагували на новини заявами про те, що ставка Асада на Росію не справдилася, і що так само несподівано одного дня може "посипатися" влада Владіміра Путіна.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що падіння режиму Башара Асада в Сирії відкриває можливості у всьому регіоні Близького Сходу, але містить і ризики.