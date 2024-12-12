Рейтинг Макрона обвалился до минимума за время его президентства

Рейтинг одобрения французского президента Эмманюэля Макрона среди избирателей Франции держится на рекордно низком с 2017 года уровне.

Об этом свидетельствует опрос института Elabe для издания Les Echos, сообщает "Европейская правда".

Доверие к Макрону выразил лишь 21% респондентов – столько же, сколько и в ноябре. Это самый низкий показатель в этих опросах с 2017-го, когда французский президент был избран.

Рейтинг президента Франции существенно упал и среди его собственных избирателей: только 57% из них готовы доверить Макрону "эффективно решать основные проблемы, стоящие перед страной".

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В мае 2022 года этот показатель составлял 91%, а в июле 2023-го – 74%.

Наибольшее доверие опрошенные французы выразили бывшим премьерам Франции Эдуару Филиппу (41%) и Габриэлю Атталю (37%), а также лидеру ультраправого "Национального объединения" Жордану Барделли (35%).

Интересно, что на четвертом месте с 34% оказался Мишель Барнье, которого парламент недавно отправил в отставку силами ультраправых и ультралевых.

Другой опрос в начале декабря показал, что большинство французов хотят, чтобы Эмманюэль Макрон ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й.

Сам Макрон, однако, такую возможность исключает.