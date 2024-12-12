Рейтинг Макрона обвалився до мінімуму за час його президентства

Рейтинг схвалення французького президента Емманюеля Макрона серед виборців Франції тримається на рекордно низькому з 2017 року рівні.

Про це свідчить опитування інституту Elabe для видання Les Echos, повідомляє "Європейська правда".

Довіру до Макрона висловив лише 21% респондентів – стільки ж, скільки й у листопаді. Це найнижчий показник у цих опитуваннях з 2017-го, коли французький президент був обраний.

Рейтинг президента Франції суттєво впав і серед його власних виборців: тільки 57% з них готові довірити Макрону "ефективно вирішувати основні проблеми, що стоять перед країною".

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У травні 2022 року цей показник становив 91%, а у липні 2023-го – 74%.

Найбільшу довіру опитані французи висловили колишнім премʼєрам Франції Едуару Філіпу (41%) та Габріелю Атталю (37%), а також лідеру ультраправого "Національного обʼєднання" Жордану Барделлі (35%).

Цікаво, що на четвертому місці з 34% опинився Мішель Барньє, якого парламент нещодавно відправив у відставку силами ультраправих та ультралівих.

Інше опитування на початку грудня виявило, що більшість французів хочуть, щоб Емманюель Макрон пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й.

Сам Макрон, однак, таку можливість виключає.