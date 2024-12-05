Более половины французов хотят отставки Макрона

Большинство французов хотят, чтобы президент Эмманюэль Макрон ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Cluster17 для журнала Le Point, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, проведенному за несколько дней до падения правительства премьер-министра Мишеля Барнье, 54% французов выступают за то, чтобы Макрон ушел в отставку.

При этом эта идея значительно популярнее среди так называемого "антисистемного" электората – избирателей левых партий и ультраправых. Умеренные избиратели в основном не поддерживают досрочные президентские выборы.

Реклама:

Ранее на этой неделе Макрон заявил, что не уйдет в отставку до окончания своего второго пятилетнего срока в 2027 году.

Марин Ле Пен, лидер ультраправого "Национального объединения", чьи голоса были решающими в свержении Барнье, воздержалась от требования отставки президента.

В среду она заявила, что решение должен принять Макрон и его совесть.

Напомним, вечером 4 декабря Национальная ассамблея проголосовала за недоверие правительству премьер-министра Мишеля Барнье, что стало первой такой отставкой правительства с 1962 года.

Этому предшествовали длительные попытки уладить конфликт по тем бюджетным вопросам, где политсилы настаивали на уступках.

Эмманюэль Макрон в течение дня 5 декабря проводит серию переговоров в Елисейском дворце в связи с необходимостью назначить нового премьера.