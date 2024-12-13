Блинкен и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом

В четверг, 12 декабря, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: они пообщались об улучшении отношений между странами и последних событиях в Сирии.

Об этом сообщил директорат по коммуникациям администрации президента Турции в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отмечается, Блинкен встретился с Эрдоганом в четверг, 12 декабря. Во время встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и США, последние события в Сирии, глобальные и региональные вопросы.

Следовательно, как сообщается, Эрдоган заверил Блинкена, что усилия Турции, направленные на улучшение турецко-американских отношений во всех сферах, будут продолжены.

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Фото: Х

Турецкий лидер заявил, что страна с самого начала выступает за защиту территориальной целостности, единства и унитарного устройства Сирии, и что международное сообщество должно работать вместе над восстановлением и развитием институтов в Сирии.

Кроме этого, он проинформировал госсекретаря США о предстоящих превентивных мерах против всех террористических организаций, особенно таких как: Рабочая партия Курдистана, Курдская Партия Демократический союз, национальная армия Сирийского Курдистана и ИГИЛ, действующие в Сирии.

На встрече присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, директор по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Кылыч и личный секретарь президента Хасан Доган.

Отметим, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

СМИ сообщали, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

А 11 декабря в Германии призвали Израиль и Турцию не "ставить под угрозу " формирование нового правительства в Сирии.