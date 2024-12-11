Німеччина закликала Ізраїль і Туреччину не заважати політичному процесу в Сирії
У Німеччині закликають Ізраїль і Туреччину не "ставити під загрозу" формування нового уряду в Сирії, де нещодавно повалили режим президента Башара Асада.
Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яку цитує DW, повідомляє "Європейська правда".
Коментуючи поточну ситуацію в Сирії, Бербок зазначила, що міжнародна спільнота "бачить момент надії", але водночас додала, що ситуацію "не можна назвати стабільною".
Вона також підкреслила, що Ізраїль і Туреччина не мають заважати формуванню нового сирійського уряду.
"Ми не повинні допустити, щоб процес внутрішнього сирійського діалогу був торпедований ззовні. Сусіди, такі як турецький та ізраїльський уряди, які відстоюють свої інтереси безпеки, не повинні ставити цей процес під загрозу", – сказала Бербок.
Щодо питання повернення сирійських біженців німецька міністрека зауважила, що це має координуватися з партнерами в Європі та ООН.
Вона також додала, що Німеччина надасть 8 мільйонів євро допомоги для Сирії.
Тим часом ЗМІ повідомили, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.
Ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.