Німеччина закликала Ізраїль і Туреччину не заважати політичному процесу в Сирії

У Німеччині закликають Ізраїль і Туреччину не "ставити під загрозу" формування нового уряду в Сирії, де нещодавно повалили режим президента Башара Асада.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яку цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи поточну ситуацію в Сирії, Бербок зазначила, що міжнародна спільнота "бачить момент надії", але водночас додала, що ситуацію "не можна назвати стабільною".

Вона також підкреслила, що Ізраїль і Туреччина не мають заважати формуванню нового сирійського уряду.

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"Ми не повинні допустити, щоб процес внутрішнього сирійського діалогу був торпедований ззовні. Сусіди, такі як турецький та ізраїльський уряди, які відстоюють свої інтереси безпеки, не повинні ставити цей процес під загрозу", – сказала Бербок.

Щодо питання повернення сирійських біженців німецька міністрека зауважила, що це має координуватися з партнерами в Європі та ООН.

Вона також додала, що Німеччина надасть 8 мільйонів євро допомоги для Сирії.

Тим часом ЗМІ повідомили, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

Ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.