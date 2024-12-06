Туск: Безпека та енергетика будуть пріоритетами Польщі під час головування в ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що безпека, енергетика та конкурентоспроможність будуть пріоритетами його країни під час майбутнього головування в Європейському Союзі, яке розпочнеться у січні 2025 року.

Його заяву наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Туск сказав, що Європа повинна бути більш "егоїстичною" і демонструвати більше внутрішньої солідарності перед обличчям зовнішньої конкуренції.

За словами польського прем’єра, пріоритетами головування будуть "безпека в усіх аспектах, енергетика – як одна з головних умов для того, щоб Європейський Союз знову віднайшов свою повну конкурентоспроможність, захист різних груп наших громадян, чесна конкурентоспроможність, за якої в Європи дійсно є шанс перемогти всіх у світі".

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Він підкреслив, що головування Польщі припадає на "складний і критичний" момент геополітичних викликів, таких як війна в Україні, а також конфлікти і напруженість у багатьох частинах світу і політичні кризи в деяких найбільших європейських країнах.

Він сказав, що рішучість Польщі у захисті свого кордону з Білоруссю від тиску мігрантів отримує все ширшу підтримку, а необхідність захисту своїх кордонів стає спільним підходом Європи.

Туск раніше заявив, що на час головування його країни в Раді ЄС можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сподівається на подальший позитивний розвиток відносин із Польщею з початком головування сусідньої країни в ЄС.