Трамп о премьере Италии: Она настоящий живчик

Избранный президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Италии Джорджию Мелони "настоящим живчиком" после встречи с ней и другими мировыми лидерами в Париже.

Об этом Трамп сказал The New York Post, пишет "Европейская правда".

Трамп отметил, что его встреча с итальянским лидером во время открытия Собора Парижской Богоматери после реставрации была "замечательной", и что у Мелони было "много энергии".

"Я много времени провел с ней", – сказал Трамп о Мелони, отметив, что они ужинали вместе во время приема мировых лидеров, на котором присутствовали 60 человек.

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"Она – настоящий живчик (в оригинале – she's a real live wire), скажу я вам. Она великолепна", – отметил будущий президент США.

Мелони, со своей стороны, опубликовала в своем Х (Twitter) фото, на котором она и Дональд Трамп широко улыбаются, и написала, что имела приятную возможность для диалога в Елисейском дворце с Трампом и его соратником Илоном Маском.

Накануне президентских выборов в США Мелони выражала положительные ожидания относительно сотрудничества с администрацией Трампа.

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