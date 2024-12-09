Трамп о премьере Италии: Она настоящий живчик
Новости — Понедельник, 9 декабря 2024, 20:21 —
Избранный президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Италии Джорджию Мелони "настоящим живчиком" после встречи с ней и другими мировыми лидерами в Париже.
Об этом Трамп сказал The New York Post, пишет "Европейская правда".
Трамп отметил, что его встреча с итальянским лидером во время открытия Собора Парижской Богоматери после реставрации была "замечательной", и что у Мелони было "много энергии".
"Я много времени провел с ней", – сказал Трамп о Мелони, отметив, что они ужинали вместе во время приема мировых лидеров, на котором присутствовали 60 человек.
"Она – настоящий живчик (в оригинале – she's a real live wire), скажу я вам. Она великолепна", – отметил будущий президент США.
Мелони, со своей стороны, опубликовала в своем Х (Twitter) фото, на котором она и Дональд Трамп широко улыбаются, и написала, что имела приятную возможность для диалога в Елисейском дворце с Трампом и его соратником Илоном Маском.
🇮🇹🇺🇸 pic.twitter.com/oqTFXmAIyh– Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 8, 2024
Накануне президентских выборов в США Мелони выражала положительные ожидания относительно сотрудничества с администрацией Трампа.
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