Зеленский подтвердил визит в Брюссель для встречи с европейскими лидерами

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 13 декабря, анонсировал визит в Брюссель для переговоров "с европейскими лидерами".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Рассказывая о переговорах с иностранными лидерами, Зеленский отметил, что уже идет подготовка "к встречам в Брюсселе на следующей неделе – с европейскими лидерами".

Он не уточнил, когда именно состоится поездка и с кем он встречается.

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Сам Зеленский ранее по итогам телефонного разговора с испанским премьером Педро Санчесом анонсировал личную встречу с ним "на следующей неделе в Брюсселе".

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент в следующую среду, 19 декабря, будет находиться с визитом в Брюсселе, где у него запланирована встреча с лидерами стран ЕС и НАТО по приглашению генсека Альянса Марка Рютте.

В те же дни в Брюсселе состоится саммит ЕС, на котором французский президент Эмманюэль Макрон может вынести на обсуждение вопрос размещения миротворческой миссии в Украине в случае "прекращения огня".