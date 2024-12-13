СМИ: Макрон вынесет на саммит ЕС вопрос миротворцев для Украины

Французский президент Эмманюэль Макрон вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и достижения мира между Украиной и Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказал европейский дипломат на условиях анонимности, сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе.

Публично многие высокопоставленные чиновники в ЕС говорят, что эти дискуссии преждевременны. В частности, так высказалась и новый топ-дипломат Евросоюза Кая Каллас.

Но, по словам собеседника "Радио Свобода", эта дискуссия неизбежна, учитывая визит французского президента в Польшу и дискуссии в СМИ на тему миротворцев. А также – учитывая будущий приход к власти в США Дональда Трампа и необходимость подготовиться к обсуждению с ним ситуации относительно войны в Украине.

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Еще двое дипломатов также отметили, что эта тема поднимается именно с целью подготовки к разговору с избранным американским президентом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах.

В то же время, по их словам, тема миротворцев пока очень "сырая" и находится на уровне идеи.

Франция пытается собрать коалицию из 5-8 стран Европы, "полных решимости действовать", сообщало информагентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

Также информагентство сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте соберет на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши на полях саммита в Брюсселе 18 декабря.

Макрон официально с конкретным предложением о направлении миссии на территорию Украины пока не выступал.