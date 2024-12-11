Зеленский встретится с премьером Испании в Брюсселе

Президент Владимир Зеленский в среду, 11 декабря, поговорил по телефону с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом глава государства написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В разговоре Зеленский выразил соболезнования Испании в связи с разрушительными наводнениями, которые унесли жизни более 250 человек, и заверил в готовности Украины помогать "в преодолении последствий таких стихийных бедствий".

"Выразил благодарность Испании за всестороннюю поддержку Украины, особенно за вклад в укрепление нашей противовоздушной обороны системами Hawk. Рассчитываем на дальнейшую поддержку в этом направлении", – добавил глава государства.

Реклама:

Он также анонсировал личную встречу с Санчесом "на следующей неделе в Брюсселе".

Предположительно, она состоится на полях саммита Европейского совета 19 декабря.

Напомним, Испания в сентябре объявила о предоставлении Украине полной батареи системы противовоздушной обороны Hawk.

Перед тем Киев и Мадрид подписали договоренность по безопасности, где договорились о сотрудничестве в усилении ПВО.