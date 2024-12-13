Зеленський підтвердив візит в Брюссель для зустрічі з європейськими лідерами

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в пʼятницю, 13 грудня, анонсував візит до Брюсселя для переговорів "із європейськими лідерами".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Розповідаючи про переговори з іноземними лідерами, Зеленський зазначив, що вже відбувається підготовка "до зустрічей у Брюсселі наступного тижня – із європейськими лідерами".

Він не уточнив, коли саме відбудеться поїздка та з ким він зустрічається.

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Сам Зеленський раніше за підсумками телефонної розмови з іспанським прем'єром Педро Санчесом анонсував особисту зустріч з ним "наступного тижня в Брюсселі".

Раніше агентство Reuters повідомило, що президент наступної середи, 19 грудня, перебуватиме з візитом у Брюсселі, де у нього запланована зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО на запрошення генсека Альянсу Марка Рютте.

У ті ж дні в Брюсселі відбудеться саміт ЄС, на якому французький президент Емманюель Макрон може винести на обговорення питання розміщення миротворчої місії в Україні у разі "припинення вогню".