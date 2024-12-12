Премьер Финляндии призвал к усиленной поддержке Украины и общей европейской обороне

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Об этом он сказал в интервью японскому вещателю NHK, передает "Европейская правда".

Как отметил японский вещатель, Орпо поддерживает стремление избранного президента США Дональда Трампа к миру в Украине, но Украина должна быть за столом переговоров.

"Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, укреплять ее позиции", – подчеркнул он.

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Орпо отметил, что сейчас не время уменьшать поддержку Украины, а нужно оказывать больше поддержки и показать главе Кремля Владимиру Путину, что он не может победить, даже за столом переговоров.

Глава финского правительства также отметил важность совместной работы европейских стран, заявив, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную оборону.

Отдельно он напомнил и о развертывании северокорейских войск на территории России и назвал это "очень опасным новым явлением в войне".

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупредила об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине.

Элина Валтонен также считает, что навязывание Украине нейтралитета, как это было в финской истории после войны с Советским Союзом в 1940-х годах, не приведет к мирному решению кризиса с Россией.

А в начале декабря стало известно, что страна передаст Украине 26-ю партию оборонной помощи с зимним снаряжением.