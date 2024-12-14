В Гааге запретили новогодние фейерверки вокруг квартала, где произошел мощный взрыв в доме

Городские власти нидерландского города Гаага запретили новогодние фейерверки вокруг квартала Тарвекамп, где мощный взрыв разрушил секцию дома и повлек гибель шести человек.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Городские власти удовлетворили ходатайство нескольких горожан и запретили запуск новогодних фейерверков в районе квартала Тарвекамп на севере города, где в результате мощного взрыва в жилом доме погибли шесть человек и от взрывной волны пострадали близлежащие дома.

Решение аргументировали тем, что людям из пострадавшего квартала нужен покой и время, чтобы восстановиться после событий.

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Установление причин взрыва еще продолжается. Полиция подозревает преступление и сообщала о задержании четырех подозреваемых в причастности к происшествию.

В субботу в церкви неподалеку город организовал закрытую встречу для пострадавших, туда придет также мэр Гааги.

В столице Латвии Риге в этом году решили снова отказаться от фейерверков на День независимости и новогодние праздники из-за войны России против Украины.