В Нидерландах прошли аресты из-за взрыва в Гааге с шестью погибшими

В Нидерландах полиция арестовала трех человек по подозрению в причастности к взрыву дома на севере Гааги, жертвами которого стали шесть человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Власти заявили, что расследуют "все варианты", которые могли привести к катастрофе, и аресты указывают на то, что у них мог быть преступный умысел.

"Не исключены новые аресты", – говорится в заявлении полиции Гааги.

Реклама:

Правоохранители не уточнили причину арестов, но отметили, что все трое "возможно, причастны к взрыву".

Полиция также изъяла несколько автомобилей, но не уточнила, был ли среди них тот, который вскоре после взрыва заметили: он ехал на большой скорости с места происшествия.

Напомним, взрыв произошел утром 7 декабря в одном из кварталов на севере Гааги, от взрыва одна секция дома полностью обвалилась. На двух этажах дома расположены квартиры, помещение на первом этаже арендовал магазин свадебных платьев.

По состоянию на понедельник, сообщали о шести погибших в результате взрыва.