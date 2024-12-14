Еврокомиссар по обороне на встрече с Умеровым обсудил усиление сотрудничества

Новый еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс во время своего визита в Киев провел встречу с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

Об этом Кубилюс написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По его словам, во время встречи обсуждали вопросы безопасности и потенциал оборонной промышленности.

"Военная поддержка ЕС сейчас составляет 45,5 млрд евро и продолжает расти. Углубление оборонного сотрудничества между ЕС и Украиной укрепит нашу коллективную устойчивость", – отметил еврокомиссар.

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Отметим, должность еврокомиссара по вопросам обороны в новом составе Еврокомиссии, который начал работу 1 декабря, появилась впервые, учитывая ухудшение ситуации с безопасностью в мире и все более агрессивную Россию.

Напомним, в пятницу Кубилюс был вынужден встретить утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Кубилюс ранее заявлял, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии, и объяснял, почему важно интегрировать украинский ВПК в европейский.