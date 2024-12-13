Посол ЄС показала, як єврокомісар з оборони зустрічав ранок у Києві в укритті
Новини — П'ятниця, 13 грудня 2024, 12:11 —
Новий єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, який перебуває з візитом у Києві, був змушений зустріти ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.
Відповідні фото опублікувала в X (Twitter) посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє "Європейська правда".
Матернова зазначила, що зранку 13 грудня Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Посол зазначила, що РФ запустила 93 балістичні та крилаті ракети і понад 200 ударних безпілотників.
Friday 13th – another Russian massive attack on 🇺🇦 critical infrastructure as of early morning. 93 ballistic & cruise missiles and over 200 attack drones were launched targeting energy grid & transport networks.– Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) December 13, 2024
Welcoming new 🇪🇺 Commissioner for Defense @KubiliusA in a shelter. pic.twitter.com/32vsT319J0
"Вітаємо нового комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса в укритті", – підписала світлини Матернова.
Зазначимо, Польща підняла авіацію внаслідок масованого комбінованого удару Росії по регіонах України.
Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга у зв’язку з новою масованою російською атакою нагадав партнерам про прохання України про хоча б 20 додаткових cистем ППО середнього радіуса дії.