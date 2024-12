Посол ЄС показала, як єврокомісар з оборони зустрічав ранок у Києві в укритті

Новий єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, який перебуває з візитом у Києві, був змушений зустріти ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Відповідні фото опублікувала в X (Twitter) посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє "Європейська правда".

Матернова зазначила, що зранку 13 грудня Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Посол зазначила, що РФ запустила 93 балістичні та крилаті ракети і понад 200 ударних безпілотників.

Реклама:

Friday 13th – another Russian massive attack on 🇺🇦 critical infrastructure as of early morning. 93 ballistic & cruise missiles and over 200 attack drones were launched targeting energy grid & transport networks.



Welcoming new 🇪🇺 Commissioner for Defense @KubiliusA in a shelter. pic.twitter.com/32vsT319J0