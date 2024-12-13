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Посол ЄС показала, як єврокомісар з оборони зустрічав ранок у Києві в укритті

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Новини — П'ятниця, 13 грудня 2024, 12:11 — Ірина Кутєлєва

Новий єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, який перебуває з візитом у Києві, був змушений зустріти ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Відповідні фото опублікувала в X (Twitter) посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє "Європейська правда".

Матернова зазначила, що зранку 13 грудня Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Посол зазначила, що РФ запустила 93 балістичні та крилаті ракети і понад 200 ударних безпілотників.

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"Вітаємо нового комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса в укритті", – підписала світлини Матернова.

Зазначимо, Польща підняла авіацію внаслідок масованого комбінованого удару Росії по регіонах України.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга у зв’язку з новою масованою російською атакою нагадав партнерам про прохання України про хоча б 20 додаткових cистем ППО середнього радіуса дії.

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Війна з РФ Єврокомісія Матернова
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