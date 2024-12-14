Єврокомісар з оборони на зустрічі з Умєровим обговорив посилення співпраці

Новий єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс під час свого візиту до Києва провів зустріч з главою Міноборони України Рустемом Умєровим.

Про це Кубілюс написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час зустрічі обговорювали питання безпеки та потенціал оборонної промисловості.

"Військова підтримка ЄС наразі становить 45,5 млрд євро і продовжує зростати. Поглиблення оборонного співробітництва між ЄС та Україною зміцнить нашу колективну стійкість", – зазначив єврокомісар.

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Зазначимо, посада єврокомісара з питань оборони у новому складі Єврокомісії, який почав роботу 1 грудня, з'явилася вперше з огляду на погіршення безпекової ситуації у світі та все більш агресивну Росію.

Нагадаємо, у п’ятницю Кубілюс був змушений зустріти ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Кубілюс раніше заявляв, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії, та пояснював, чому важливо інтегрувати український ВПК у європейський.