Майбутній єврокомісар з оборони пояснив, чому важливо інтегрувати український ВПК у європейський

Номінований на пост комісара Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що досвід прямих інвестицій європейських країн у військове виробництво в Україні має бути використаний для надання Україні необхідної військової допомоги та для швидкої інтеграції ВПК в оборонну промисловість ЄС.

Про це він розповів у інтерв’ю Укрінформу, передає "Європейська правда".

Кубілюс розповів, що на майбутній посаді єврокомісара він відповідатиме за імплементацію "Програми європейської оборонної промисловості".

За його словами, регуляторні правила цієї програми наразі проходять розгляд у Європейському парламенті та Раді ЄС.

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"Ця програма не лише про те, як надалі розвивати європейську оборону промисловість та створити нові інструменти, але й про те, як прискорити інтеграцію української оборонної промисловості з європейською", – поділився він.

Майбутній єврокомісар акцентував, що це буде вигідним для обох сторін, дозволить країнам-членам витрачати гроші, що виділені для військової допомоги Україні, в самій Україні.

Також він відзначив досвід Данії, яка почала прямо інвестувати в оборонне виробництво на українських підприємствах.

"Данія показала дуже гарний приклад, якому будуть слідувати інші країни. Саме так ми можемо замовляти оборонне обладнання такої ж якості, але дешевше за ціною", – додав він.

При цьому, за його оцінкою, український ВПК має здобутки, зокрема, сучасне військове ноу-хау у виробництві дронів та засобів радіоелектронної боротьби, що прямо пов’язані із досвідом бойових дій, і мають враховуватися європейськими партнерами.

Зазначимо, Кубілюс також вважає, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії.

Нагадаємо, на початку жовтня писали, що Данія планує створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.