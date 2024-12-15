Экс-спикер Палаты представителей США перенесла операцию на бедре
Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перенесла операцию по эндопротезированию бедра в Люксембурге и постепенно выздоравливает.
Об этом сообщили в ее офисе, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".
Отмечается, что 84-летняя Пелоси получила травму во время поездки в Люксембург и была госпитализирована для обследования.
В ее офисе акцентировали, что она перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава в Люксембурге и "идет на поправку".
Отметим, Пелоси была первой женщиной на посту спикера Палаты представителей и долгое время возглавляла фракцию Демократической партии в Палате.
Она ушла с должности спикера в 2023 году, но продолжила работать в Палате представителей. В ноябре она была переизбрана на следующий двухлетний срок, начинающийся 3 января.
Пелоси была заметной фигурой в Вашингтоне. Также она враждовала с республиканцем Дональдом Трампом в течение первых четырех лет его пребывания в должности.
Она также была одной из тех, кто убеждал Джо Байдена не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.
Завершением второго срока пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера стало принятие бюджета с почти $45 млрд для Украины и союзников.