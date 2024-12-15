Экс-спикер Палаты представителей США перенесла операцию на бедре

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перенесла операцию по эндопротезированию бедра в Люксембурге и постепенно выздоравливает.

Об этом сообщили в ее офисе, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Отмечается, что 84-летняя Пелоси получила травму во время поездки в Люксембург и была госпитализирована для обследования.

В ее офисе акцентировали, что она перенесла успешную операцию по замене тазобедренного сустава в Люксембурге и "идет на поправку".

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Отметим, Пелоси была первой женщиной на посту спикера Палаты представителей и долгое время возглавляла фракцию Демократической партии в Палате.

Она ушла с должности спикера в 2023 году, но продолжила работать в Палате представителей. В ноябре она была переизбрана на следующий двухлетний срок, начинающийся 3 января.

Пелоси была заметной фигурой в Вашингтоне. Также она враждовала с республиканцем Дональдом Трампом в течение первых четырех лет его пребывания в должности.

Она также была одной из тех, кто убеждал Джо Байдена не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

Завершением второго срока пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера стало принятие бюджета с почти $45 млрд для Украины и союзников.