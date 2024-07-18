ЗМІ: До тиску за зняття Байдена приєднались Обама та Пелосі

Демократи-важковаговики Барак Обама та Ненсі Пелосі вважають, що президенту Джо Байдену слід переглянути рішення про участь у виборах.

Про це стало відомо агентству АР, пише "Європейська правда".

Колишній президент Барак Обама у приватному порядку висловив демократам занепокоєння щодо кандидатури президента Джо Байдена, а колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі попередила безпосередньо Байдена, що демократи можуть втратити можливість отримати контроль у Палаті представників, якщо він не відмовиться від участі у виборах.

Обама, вкрай впливовий у Демократичній партії, в останні дні заявив союзникам, що шанси президента Байдена до перемоги значно зменшилися, і він вважає, що президенту необхідно серйозно розглянути життєздатність його кандидатури, за словами кількох джерел The Washington Post.

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Пелосі показала Байдену результати опитувань, які свідчать про те, що він, швидше за все, не зможе перемогти Дональда Трампа, за словами людей, знайомих з цим питанням.

В умовах дефіциту часу демократи на найвищому рівні наполегливо закликають Байдена переглянути своє рішення про переобрання.

Варто зазначити, відразу після невдалих дебатів президента США з Дональдом Трампом Обама висловлювався на підтримку Байдена, стверджуючи, що "погані вечори трапляються".

За даними видання Axios, декілька топдемократів вважають, що президента США Джо Байдена невдовзі переконають не брати участі у виборах і він зніме кандидатуру.

Перед цим Politico повідомляло, що закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена.