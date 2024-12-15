Ексспікерка Палати представників США перенесла операцію на стегні

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі перенесла операцію з ендопротезування стегна в Люксембурзі й поступово одужує.

Про це повідомили у її офісі, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Зазначається, що 84-річна Пелосі отримала травму під час поїздки до Люксембургу і була госпіталізована для обстеження.

В її офісі акцентували, що вона перенесла успішну операцію з заміни тазостегнового суглоба в Люксембурзі і "йде на поправку".

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Зазначимо, Пелосі була першою жінкою на посаді спікера Палати представників та тривалий час очолювала фракцію Демократичної партії у Палаті.

Вона пішла з посади спікера в 2023 році, але продовжила працювати в Палаті представників. У листопаді вона була переобрана на наступний дворічний термін, що починається 3 січня.

Пелосі була помітною фігурою у Вашингтоні. Також вона ворогувала з республіканцем Дональдом Трампом протягом перших чотирьох років його перебування на посаді.

Вона також була однією з тих, хто переконував Джо Байдена не висувати свою кандидатуру на виборах у 2024 році.

Завершенням другого терміну перебування Ненсі Пелосі на посаді спікера стало ухвалення бюджету із майже $45 млрд для України й союзників.