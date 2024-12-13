84-річна ексспікерка Палати представників США травмувалась в Люксембурзі 

Колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі отримала травму під час поїздки до Люксембургу і була госпіталізована в лікарню для обстеження.

Про це йдеться в заяві її речника, опублікованій в п'ятницю, пише "Європейська правда".

84-річна Пелосі була першою жінкою на посаді спікера Палати представників та тривалий час очолювала фракцію Демократичної партії у Палаті.

"Під час поїздки з двопартійною делегацією Конгресу до Люксембургу, щоб відзначити 80-ту річницю битви за Арденни, почесна спікерка Ненсі Пелосі отримала травму під час офіційного заходу і була госпіталізована в лікарню для обстеження", – заявив прессекретар Пелосі Єн Крейгер.

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Він додав, що зараз вона "отримує відмінне лікування від лікарів і медичних працівників" та продовжує працювати. Крейгер не уточнив характер травми у Пелосі.

Пелосі пішла з посади спікера в 2023 році, але продовжила працювати в Палаті представників. У листопаді вона була переобрана на наступний дворічний термін, що починається 3 січня.

Пелосі була помітною фігурою у Вашингтоні. Також вона ворогувала з республіканцем Дональдом Трампом протягом перших чотирьох років його перебування на посаді.

Вона також була однією з тих, хто переконував Джо Байдена не висувати свою кандидатуру на виборах у 2024 році.

Завершенням другого терміну перебування Ненсі Пелосі на посаді спікера стало ухвалення бюджету із майже $45 млрд для України й союзників.