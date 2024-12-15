Шольц говорит, что хорошо интегрированные беженцы из Сирии могут остаться в стране

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хорошо интегрированные беженцы из Сирии могут остаться в стране.

Об этом он заявил в видеообращении Kanzler kompakt, передает "Европейская правда".

Как отметил Шольц, комментируя дебаты в стране по усилению пограничного контроля после падения режима сирийского диктатора Башара аль-Асада, хорошо интегрированные беженцы из Сирии могут остаться в Германии.

Немецкий канцлер отметил, что некоторые заявления "глубоко обеспокоили наших сограждан сирийского происхождения",.

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"Каждый, кто работает здесь, кто хорошо интегрирован, есть и будет желанным гостем в Германии. Это само собой разумеется", – акцентировал он.

По словам Шольца, только в немецких больницах работает около 5 тысяч сирийских врачей.

Шольц отметил, что "только ближайшие дни, недели и месяцы покажут, в каком направлении будет развиваться Сирия без Асада".

"Некоторые из беженцев надеются, что вскоре они смогут вернуться домой. Мы также будем поддерживать это, как только ситуация позволит", – добавил он.

Напомним, после свержения режима Асада ряд европейских стран заявили, что приостанавливают рассмотрение заявок о предоставлении убежища для граждан Сирии. Это также запустило дискуссию о дальнейшей судьбе сирийцев, которые уже получили защиту и живут в Европе. В действующем правительстве Германии хотят общего европейского подхода к сирийским беженцам.

После этого, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц призвал к усилению пограничного контроля из-за риска незаметного въезда в Европу приспешников свергнутого сирийского диктатора Башара аль-Асада.