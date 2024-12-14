Мерц хоче більшого контролю на кордонах, щоб не впустити поплічників Асада

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц закликав до посилення прикордонного контролю через ризик непомітного в’їзду до Європи поплічників поваленого сирійського диктатора Башара аль-Асада.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Мерц, який має значні шанси стати наступним канцлером після лютневих дострокових виборів, закликав до посиленого контролю на європейських кордонах, щоб не допустити непомітного в’їзду поплічників режиму Башара аль-Асада, які втекли з Сирії.

"Ми, європейці, маємо разом і швидко гарантувати, що спільники режиму Асада з "других і третіх рядів" не могли непомітно в’їхати до Євопи та Німеччини під виглядом шукачів притулку", – заявив Мерц.

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На його думку, ЄС має ближчим часом набагато жорсткіше контролювати зовнішні кордони. Також він висловився за те, щоб розвертати шукачів притулку на кордоні Німеччини.

На питання про сирійців, які приїхали у Німеччину раніше, Мерц сказав, що бачить їхнє майбутнє у ФРН залежно від того, наскільки вони хочуть ставати частиною німецького суспільства.

"Буде багато тих, хто захоче добровільно повертатися на батьківщину. Багато хто залишиться, тому що вони вже мають тут роботу і є німецькими громадянами", – сказав лідер ХДС, додавши, що ті, хто не хоче інтегруватися, після завершення захищеного статусу мають поїхати.

Чинний канцлер Олаф Шольц раніше заявив, що, на його думку, добре інтегрованим іммігрантам з Сирії потрібно дати можливість залишитися.

Нагадаємо, після повалення режиму Асада низка європейських країн заявили, що призупиняють розгляд заявок про надання притулку для громадян Сирії. Це також запустило дискусію про подальшу долю сирійців, які вже отримали захист і живуть у Європі. У чинному уряді Німеччини хочуть загального європейського підходу до сирійських біженців.

Cитуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане однією з тем грудневого саміту лідерів ЄС.