В Будапешт отправился в первый рейс поезд из Киева

В воскресенье, 15 декабря, отправился в первый рейс поезд №9/10 Киев – Будапешт Transcarpathia – на него уже продано почти 2 тысячи билетов.

Об этом сообщает АО "Укрзализныця", передает "Европейская правда".

Как отметили в Укрзализныце – на своем пути поезд будет преодолевать 1170 километров. Он будет останавливаться во Львове, Славском, Мукачево, Чопе, Захоне, Ньиредьгазе, Дебрецене и Сольноке.

"За первые два дня с момента открытия продаж пассажиры оформили почти 2000 билетов на этот поезд", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что самыми востребованными среди покупателей традиционно оказались выходные накануне Рождества и Нового года.

"Этот поезд уже имеет особую историю из-за продолжительности и сложности работы по его запуску. Но совместные дипломатические усилия двух министерств и двух железных дорог помогли найти решение – и в результате поезд №9/10 Киев – Будапешт стал последним в разработке расписания движения венгерских железных дорог", – прокомментировал вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

Фото: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця

Председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский отметил, что этот международный маршрут – дополнительная возможность для возвращения украинцев домой и путешествий по миру.

Этот поезд даст возможность удобной пересадки на авиарейсы одного из крупнейших аэропортов региона, а также на поезда в Вену, Зальцбург, Инсбрук, Мюнхен, Цюрих и другие европейские города.

Напомним, запуск этого рейса анонсировали в ноябре. Тогда же "Укрзализныця" анонсировала с декабря рейс Киев – Братислава с одной пересадкой.

Тем временем грузовая авиакомпания Supernova Airlines, которая принадлежит владельцам "Новой почты", планирует сделать Прагу своей базой для новых международных рейсов.