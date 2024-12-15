Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" считает, что Берлин должен признать Россию победителем в войне против Украины, а также пересмотреть свое членство в НАТО.

Такое он наговорил в интервью Welt, сообщает "Европейская правда".

По мнению Хрупалли, "Россия выиграла эту войну", и "реальность настигла тех, кто утверждает, что хочет дать возможность Украине выиграть войну".

Лидер "АдН" призвал немецкое правительство "наконец дойти до того, чтобы захотеть закончить войну".

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Дополнительно Хрупалла заявил о необходимости пересмотреть членство Германии в НАТО, поскольку в рамках этого альянса Европа якобы "была вынуждена реализовывать интересы Америки".

"НАТО сегодня не является оборонительным альянсом. Оборонное сообщество должно принимать и уважать интересы всех европейских стран – в том числе и интересы России. Если НАТО не может этого обеспечить, Германия должна рассмотреть, насколько этот альянс все еще полезен для нас", – добавил он.

Отметим, что заявления Хрупалли расходятся с проектом предвыборной программы "Альтернативы для Германии", которая должна быть принята на партийной конференции в январе 2025 года.

Там утверждается, что для Германии членство в НАТО и ОБСЕ "остаются центральными элементами нашей стратегии безопасности", пока не будет создан "независимый и эффективный европейский военный союз".

Ультраправая "АдГ" сейчас претендует на около 18-19% голосов перед досрочными выборами в Бундестаг, которые должны состояться 23 февраля 2025 года.

Партия имеет мало шансов сформировать правительство, поскольку другие политсилы исключили сотрудничество с ней. Тем не менее, в этом месяце она впервые определила своего кандидата в канцлеры – им стала солидерка "АдН" Алиса Вайдель.

Больше о Вайдель читайте в статье Кристины Бондаревой Мать, лесбиянка и "подруга Путина".