Немецкие ультраправые впервые определили кандидатку в канцлеры

Крайне правая популистская партия "Альтернатива для Германии" определила своим "первым номером" на предстоящих выборах солидера политсилы Алис Вайдель.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Правление "Альтернативы для Германии" впервые определило "первого номера" партии на досрочных федеральных выборах, которые пройдут 23 февраля, на эту роль выбрали Алис Вайдель.

Делегаты "АдГ" еще должны будут подтвердить кандидатуру Вайдель на съезде, который пройдет в середине января, однако это скорее формальный шаг.

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"Мы имеем второй самый высокий рейтинг в опросах на национальном уровне, и на основании этого можем претендовать на правительство", – прокомментировала Вайдель.

Однако ни одна политсила не рассматривает коалиции с "АдГ", и считают, что сейчас ультраправые не имеют перспектив войти в правительство.

Перед предыдущими выборами "АдГ" не выдвигала кандидата в канцлеры.

В предвыборной программе к выборам 2025 года "Альтернатива для Германии" предлагает выход страны из ЕС, Парижского климатического соглашения и валюты евро.

Также программа содержит призыв к ужесточению законов об абортах, прекращению экономических санкций против России и повторному введению в эксплуатацию газопровода "Северный поток".

Неофициально сообщали, что "АдН" хочет отмежеваться от своего молодежного крыла, получившего имидж правоэкстремистского, и создать новую организацию, которая будет более подконтрольна партии.