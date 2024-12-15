Лідер ультраправих ФРН вважає, що Росія вже перемогла у війні

Лідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" вважає, що Берлін повинен визнати Росію переможцем у війні проти України, а також переглянути своє членство в НАТО.

Таке він наговорив в інтервʼю Welt, повідомляє "Європейська правда".

На думку Хрупалли, "Росія виграла цю війну", й "реальність наздогнала тих, хто стверджує, що хоче дати можливість Україні виграти війну".

Лідер "АдН" закликав німецький уряд "нарешті дійти до того, щоб захотіти закінчити війну".

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Додатково Хрупалла заявив про необхідність переглянути членство Німеччини в НАТО, оскільки в межах цього альянсу Європа нібито "була змушена реалізовувати інтереси Америки".

"НАТО сьогодні не є оборонним альянсом. Оборонне співтовариство повинно приймати й поважати інтереси всіх європейських країн – зокрема й інтереси Росії. Якщо НАТО не може цього забезпечити, Німеччина повинна розглянути, наскільки цей альянс все ще корисний для нас", – додав він.

Зазначимо, що заяви Хрупалли розходяться з проєктом передвиборчої програми "Альтернативи для Німеччини", яка має бути ухвалена на партійній конференції в січні 2025 року.

Там стверджується, що для Німеччини членство в НАТО та ОБСЄ "залишаються центральними елементами нашої безпекової стратегії", поки не буде створений "незалежний і ефективний європейський військовий союз".

Ультраправа "АдН" наразі претендує на близько 18-19% голосів перед достроковими виборами до Бундестагу, які мають відбутись 23 лютого 2025 року.

Партія має мало шансів сформувати уряд, оскільки інші політсили виключили співпрацю з нею. Тим не менш, цього місяця вона вперше визначила свого кандидата в канцлери – ним стала співлідерка "АдН" Аліса Вайдель.

Більше про Вайдель читайте у статті Христини Бондарєвої Матір, лесбійка та "подруга Путіна".