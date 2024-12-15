Лідер ультраправих ФРН вважає, що Росія вже перемогла у війні
Лідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" вважає, що Берлін повинен визнати Росію переможцем у війні проти України, а також переглянути своє членство в НАТО.
Таке він наговорив в інтервʼю Welt, повідомляє "Європейська правда".
На думку Хрупалли, "Росія виграла цю війну", й "реальність наздогнала тих, хто стверджує, що хоче дати можливість Україні виграти війну".
Лідер "АдН" закликав німецький уряд "нарешті дійти до того, щоб захотіти закінчити війну".
Додатково Хрупалла заявив про необхідність переглянути членство Німеччини в НАТО, оскільки в межах цього альянсу Європа нібито "була змушена реалізовувати інтереси Америки".
"НАТО сьогодні не є оборонним альянсом. Оборонне співтовариство повинно приймати й поважати інтереси всіх європейських країн – зокрема й інтереси Росії. Якщо НАТО не може цього забезпечити, Німеччина повинна розглянути, наскільки цей альянс все ще корисний для нас", – додав він.
Зазначимо, що заяви Хрупалли розходяться з проєктом передвиборчої програми "Альтернативи для Німеччини", яка має бути ухвалена на партійній конференції в січні 2025 року.
Там стверджується, що для Німеччини членство в НАТО та ОБСЄ "залишаються центральними елементами нашої безпекової стратегії", поки не буде створений "незалежний і ефективний європейський військовий союз".
Ультраправа "АдН" наразі претендує на близько 18-19% голосів перед достроковими виборами до Бундестагу, які мають відбутись 23 лютого 2025 року.
Партія має мало шансів сформувати уряд, оскільки інші політсили виключили співпрацю з нею. Тим не менш, цього місяця вона вперше визначила свого кандидата в канцлери – ним стала співлідерка "АдН" Аліса Вайдель.
Більше про Вайдель читайте у статті Христини Бондарєвої Матір, лесбійка та "подруга Путіна".